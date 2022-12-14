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هجمات وانفجارات كييف

أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرات إيرانية

2022-12-14 الساعة 1:36
أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرات إيرانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إسقاط 10 طائرات مسيرة إثر هجمات وتفجيرات طالت العاصمة كييف.

الرئيس الأوكراني

وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت كل المسيرات الـ13 التي أطلقتها روسيا في ضربات جديدة على كييف ومحيطها صباح الأربعاء.

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وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو، إن القوات الروسية بدأت في الصباح بـ13 شاهد، في إشارة إلى المسيرات الإيرانية الصنع، وفق فرانس برس.

انفجارات كييف

وقالت إدارة بلدية كييف، إن مبنيين إداريين في العاصمة لحقت بهما أضرار اليوم في هجوم بطائرات مسيرة، بحسب رويترز.

وأضافت: لا توجد حتى الآن معلومات عن احتمال وقوع قتلى أو مصابين في الهجوم.

صفارات الإنذار

ونقلت الوكالة عن رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، قوله إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيرة من طراز شاهد المصنوعة بإيران، ووقعت انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة، وعدد من الجامعات والمعارض والمطاعم.

وظلت صفارات الإنذار تدوي في العاصمة ومنطقة كييف حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بعد أكثر من ساعتين من انطلاقها لأول مرة.

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