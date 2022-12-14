أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرات إيرانية

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إسقاط 10 طائرات مسيرة إثر هجمات وتفجيرات طالت العاصمة كييف.
وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت كل المسيرات الـ13 التي أطلقتها روسيا في ضربات جديدة على كييف ومحيطها صباح الأربعاء.
وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو، إن القوات الروسية بدأت في الصباح بـ13 شاهد، في إشارة إلى المسيرات الإيرانية الصنع، وفق فرانس برس.
وقالت إدارة بلدية كييف، إن مبنيين إداريين في العاصمة لحقت بهما أضرار اليوم في هجوم بطائرات مسيرة، بحسب رويترز.
وأضافت: لا توجد حتى الآن معلومات عن احتمال وقوع قتلى أو مصابين في الهجوم.
ونقلت الوكالة عن رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، قوله إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيرة من طراز شاهد المصنوعة بإيران، ووقعت انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة، وعدد من الجامعات والمعارض والمطاعم.
وظلت صفارات الإنذار تدوي في العاصمة ومنطقة كييف حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بعد أكثر من ساعتين من انطلاقها لأول مرة.