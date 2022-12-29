أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في بعض مناطق ​أوكرانيا​.

صفارات الإنذار

كما انطلقت صفارات الإنذار، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، في مناطق نيكولاييف وتشيركاسي وجيتومير.

وأفادت وسائل إعلام محلية أوكرانية بوقوع عدة انفجارات في مدن دنيبر ونيكوبول وسومي وخاركوف.

تكثيف الهجمات

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون.

فيما تمارس أيضًا ضغوطاً مستمرة على طول الخطوط الأمامية في المناطق الشرقية من البلاد.

عملية عسكرية

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية مازالت مستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ فبراير الماضي، لتدخل بذلك شهرها الحادي عشر.

ورفضت روسيا مقترحات السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مؤكدةً أنها لن تتخلى عن أي أراض سيطرت عليها، والتي تشكل حاليًا نحو خمس مساحة أوكرانيا، وتقول إنها ضمتها بالفعل.

كما شددت على أنها لن تجري مفاوضات بناءً على شروط الآخرين، لافتةً إلى أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع.