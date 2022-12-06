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أولمبيك مارسيليا يؤازر المغرب أمام إسبانيا اليوم

2022-12-06 الساعة 2:40
أولمبيك مارسيليا يؤازر المغرب أمام إسبانيا اليوم
المواطن - عاطف عبداللطيف

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تمنى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، الفوز والتوفيق للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم في مباراته المرتقبة، في السادسة من مساء اليوم، أمام منتخب إسبانيا (الماتادور) في الدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر 2022.

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حلم عربي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مواجهة منتخبي المغرب وإسبانيا في تمام السادسة مساءً بشغف وتطلع إلى إنجاز عربي جديد وفريد بصعود أسود الأطلس على حساب الماتادور في مباراة الليلة، والصعود كأول فريق عربي لأول مرة إلى دور الثمانية من منافسات المونديال، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي منتخب عربي في المونديال من قبل.

تخمة نجوم

وتمنّي الجماهير المغربية والعربية النفس بالفوز على إسبانيا في مباراة يتوقع لها أن تكون حماسية وقوية، نظرًا للتشكيلة المتخمة بالنجوم في المنتخبين الإفريقي والأوروبي.

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