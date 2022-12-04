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بعدما هز شباك بولندا

أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا

2022-12-04 الساعة 7:30
أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا
المواطن - الرياض

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نجح نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أوليفيه جيرو في هز شباك بولندا، قبل قليل، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته الدولية.

تقدم فرنسا ضد بولندا

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة فرنسا ضد وبولندا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بتقدم الديوك بالهدف الذي سجله جيرو عند الدقيقة 43.

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لاعبو فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

أوليفيه جيرو الهداف التاريخي

وبعد هدفه ضد بولندا، رفع أوليفيه جيرو صاحب الـ36 عامًا رصيده إلى 52 هدفًا دوليًا، ليفض شراكته مع تيري هنري؛ وينفرد بصدارة قائمة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

أوليفيه جيرو
احتفال جيرو – المصدر @fifaworldcup_ar

وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على إنجاز النجم الفرنسي قائلًا: “ليس هنري أو بلاتيني أو بنزيما.. أوليفيه جيرو يجلس على القمة منفردًا في تاريخ الديوك”.

أوليفيه جيرو
احتفال جيرو – المصدر @fifaworldcup_ar

كما حرص حساب المنتخب الفرنسي الرسمي على تهنئة لاعبه بطريقته الخاصة، وقال: “الديوك يتقدمون في النتيجة.. وبفضل هذا الهدف، أصبح جيرو هو الهدف التاريخي للديوك برصيد 52 هدفًا”.

جيرو
المنتخب الفرنسي يبارك لجيرو – المصدر @FrenchTeam

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