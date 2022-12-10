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فيلم نتفليكس يغضب العائلة المالكة

أول تعليق للأمير ويليام بعد وثائقي هاري

2022-12-10 الساعة 12:08
أول تعليق للأمير ويليام بعد وثائقي هاري
المواطن - فريق التحرير

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صدر أول رد فعل للأمير ويليام بعد إطلاق شقيقه الأمير هاري وزوجته ميجان فيلمًا وثائقيًا عبر نتفليكس، فيما تتجه أنظار العالم إلى العائلة المالكة البريطانية، بعد البرنامج الوثائقي الذي كان مليئًا بالاتهامات الشرسة، إلا أن رد فعل الأمير ويليام بقي قيد التكهنات، بخاصة أن علاقة قوية جدًا كانت تربطه بشقيقه هاري.

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تجاهل الأمير

ومع بث نتفليكس أولى حلقات البرنامج الوثائقي لهاري وميجان، بدر رد فعل غير متوقع من الأمير ويليام، حيث تطرق إلى مسألة بعيدة تمامًا، متجاهلًا الفيلم وما فعله شقيقه.

وكشف ويليام في يوم العرض، أنه فقد صديقًا مقربًا في كينيا، ولديه أمور أخرى في ذهنه.

فقد الصديق

وقال أمير ويلز، في أول تعليق عام له منذ وثائقي هاري وميجان، عبر تغريدة على تويتر: بالأمس، فقدت صديقًا كرس حياته لحماية الحياة البرية في بعض أشهر المنتزهات الوطنية في شرق إفريقيا. قتل مارك جينكينز وابنه بيتر بشكل مأساوي عندما حلقا فوق حديقة تسافو الوطنية أثناء قيامهما بدورية جوية.

وأضاف: الليلة، أفكر في زوجة مارك وعائلته وزملائه، الذين فقدوا للأسف رجلًا أحببناه جميعا ونعجب به.

استبعاد المصالحة

وذكرت مصادر مقربة من العائلة المالكة، لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه من غير المحتمل أن يتصالح ويليام مع هاري، بعد خيانته بسبب الوثائقي الذي يعرض على نتفليكس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن الأمير ويليام 40 عامًا، غاضب من عدم الاحترام الذي شعر أن هاري أظهره لجدتهما الملكة إليزابيث الثانية عندما كانت على قيد الحياة، خلال رحيله عن العائلة المالكة وانتقاله للعيش في الولايات المتحدة.

صفقة الكتاب

وتعتقد المصادر أن الأمير ويليام لم يشاهد البرنامج الوثائقي بعد، لكن من المرجح أن يفعل ذلك في مرحلة ما، لافتين إلى أنه لن يفعل الكثير لتغيير رأي ويليام.

وأضافت أن الأمير ويليام لا يثق في دوافع شقيقه، نظرًا لأن هاري لديه صفقة لإصدار كتاب أيضًا في أوائل العام المقبل.

غضب العائلة المالكة

وكشفت صحيفة ذي ميل، أمس الجمعة، كيف أن المطلعين على شؤون العائلة المالكة، شعروا بالضيق بشكل خاص من انتقادات البرنامج للملكة إليزابيث وإرثها من الكومنولث.

وأشار أحد المصادر إلى أن هاري وميجان شغلا سابقًا منصب رئيس ونائب رئيس مؤسسة كوينز كومنولث ترست، التي تدعم تمكين الشباب في دول الكومنولث، وكانا سعداء بأن يرتبطوا بها، حتى تركا وظائفهما لكسب المال.

كما شعر المقربون من العائلة المالكة أن قرار عائلة ساسكس بتسجيل 15 ساعة من يومياتهما سرًا بالفيديو، والتي سلماها إلى صانعي الأفلام الوثائقية، كان بمثابة خيانة مروعة للثقة، بخاصة أن التصوير بدأ في مارس 2020، أي ما يقرب من 12 شهرًا قبل تنحيهما رسميًا عن منصبهما كأفراد كبار في العائلة المالكة.

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