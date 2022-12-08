Icon

ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

أول تعليق لواشنطن على عزل رئيس بيرو

2022-12-08 الساعة 12:03
أول تعليق لواشنطن على عزل رئيس بيرو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقبت وزارة الخارجية الأمريكية، بيدرو كاستيليو برئيس بيرو السابق، في أعقاب قرار البرلمان البيروفي بعزله من المنصب.

الرئيس السابق

وافاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، يوم الأربعاء: حسبما أفهم، ونظرًا لقرار الكونجرس، إنه الآن الرئيس السابق كاستيليو.

قد يهمّك أيضاً
Img

تتويج أبطال المملكة بكأس العالم للراليات

Img

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

ولفت إلى أن البرلمانيين البيروفيين تصرفوا بالتوافق مع الإجراءات الديمقراطية.

ويأتي ذلك على خلفية تبني الكونجرس البيروفي قرارًا بعزل الرئيس واتهامه بمحاولة انقلاب بعد أن أعلن كاستيليو حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ وسط أزمة سياسية في البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه
السعودية اليوم

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

السعودية اليوم
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد
العالم

الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

العالم
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...
السعودية اليوم

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...

السعودية اليوم
موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
آخر الاخبار

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

آخر الاخبار
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...
كأس العالم

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...

كأس العالم