أول تعليق لواشنطن على عزل رئيس بيرو

لقبت وزارة الخارجية الأمريكية، بيدرو كاستيليو برئيس بيرو السابق، في أعقاب قرار البرلمان البيروفي بعزله من المنصب.

الرئيس السابق

وافاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، يوم الأربعاء: حسبما أفهم، ونظرًا لقرار الكونجرس، إنه الآن الرئيس السابق كاستيليو.

ولفت إلى أن البرلمانيين البيروفيين تصرفوا بالتوافق مع الإجراءات الديمقراطية.

ويأتي ذلك على خلفية تبني الكونجرس البيروفي قرارًا بعزل الرئيس واتهامه بمحاولة انقلاب بعد أن أعلن كاستيليو حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ وسط أزمة سياسية في البلاد.