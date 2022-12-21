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أول زيارة خارجية للرئيس الأوكراني للقاء بايدن

2022-12-21 الساعة 8:37
أول زيارة خارجية للرئيس الأوكراني للقاء بايدن
المواطن - فريق التحرير

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يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، اليوم الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 فبراير الماضي عمليتها العسكرية ضد بلاده.

حزمة عسكرية

وقالت الوسائل الإعلامية الأمريكية إن الرئيس جو بايدن ينوي الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت التي أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وهي قادرة على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

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وورد في الإعلام الأمريكي أن الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضاً خطاباً أمام الكونجرس الأمريكي بعد أن أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، رسالة أمس إلى أعضاء المجلس تحضهم فيها على المشاركة حضورياً في جلسة ستعقد مساء الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة، وسط استعداد الكونجرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفيدرالية الذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا مقدارها 44.9 مليار دولار.

الزيارة الأولى

ولم يغادر زيلينسكي الأراضي الأوكرانية إلى أي دولة في الخارج، بل خصّص كل وقته لقيادة الجهد الحربي وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإنسانية، إلا أنه تحادث منذ بدأت الحرب مع قادة دول كثيرة، وخاطب أعضاء برلمانات حول العالم، لكن كل هذه الحوارات كانت تتم عبر الفيديو أو الهاتف.

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