أول طلب من إدارة النصر قبل مواجهة الهلال

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر طلبت استقطاب حكام أجانب لمواجهة نادي الهلال في ديربي الرياض الاثنين بعد القادم في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن مشبب أن إدارة أصفر الرياض طلبت استقطاب حكام أجانب لمواجهة الهلال حيث تم إرسال الخطاب أمس إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ترتيب النصر في الدوري

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، أما الهلال فمتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وأبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال اعتراضها على الأنباء التي ترددت حول احتمالية تأجيل مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان المنتخب المغربي صعد لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد إقصائه للمنتخب البرتغالي، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي مساء الأربعاء المقبل في البطولة.