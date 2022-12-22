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بأغلبية 12 صوتًا

أول قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار منذ عقود

2022-12-22 الساعة 1:43
أول قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار منذ عقود
المواطن - فريق التحرير

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تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء للمرة الأولى منذ عقود قرارًا يتناول الوضع في ميانمار، مطالبًا بإنهاء أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيسة السابقة أونج سان سو تشي.

12 عضوًا

ولم يتمكن مجلس الأمن البتة من تجاوز خلافاته في شأن هذا البلد لتبني قرار، ولم يتجاوز سقف الإعلانات الرسمية. ووافق 12 عضوًا في المجلس على قرار الأربعاء من دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو)، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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ويطالب القرار الجديد بوقف فوري لجميع أشكال العنف في جميع أنحاء البلاد، ويحث على ضبط النفس ووقف تصعيد التوترات.

ويحث جيش ميانمار على الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين تعسفيًّا، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.

ويكرر دعوته إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية ومواصلة الحوار البناء والمصالحة وفقًا لإرادة شعب ميانمار ومصالحه.

ويحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

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