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حيث يقترن القمر بـ الثريا

أول موجة برد محسوسة نهاية هذا الأسبوع

2022-12-04 الساعة 10:56
أول موجة برد محسوسة نهاية هذا الأسبوع
المواطن - الرياض

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قال الباحث الفلكي خالد صالح الزعاق: إن أول موجة برد محسوسة لهذا الشتاء تمر على معظم المناطق بالمملكة.

ولفت الزقاق خلال برنامجه على قناة العربية، اليوم الأحد: أن هذه الأيام تسمى إقران أحادي برد بادي، حيث يقترن القمر بـ الثريا.

إقران أحادي

وأوضح الزقاق أن الثريا هي أجمل النجوم وتقترن بأجمل الكون القمر 6 مرات في العام، 2 في الشتاء، 2 في الصيف، 2 في الربيع، 2 في الخريف.

في وقت سابق، قال الزعاق: إن المملكة على أعتاب موسم المربعانية، وهي من أشهر مواسم الشتاء مدتها 40 يومًا، ولهذا سميت بالمربعانية.

3 نجوم

لفت الزعاق إلى أن المربعانية تتكون من 3 نجوم وكل نجم 13 يومًا، ونص المربعانية 20 يومًا.

وتابع: وسم من ناحية التأثير ومن ناحية الأجواء، من ناحية الأجواء أجواؤه معتدلة، ومن ناحية التأثير إذا نزل مطر خلال 20 يومًا، فإنه ينبت ما ينبته الوسم.

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