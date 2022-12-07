أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال

أبدى نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عز الدين أوناحي سعادته بتصريحات مدرب إسبانيا، لويس إنريكي بشأن مستواه، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات في كأس العالم 2022.

أوناحي سعيد بإشادة إنريكي

وأشاد إنريكي بعد مباراة المغرب ضد إسبانيا باللاعب رقم 8 “عز الدين أوناحي”، مضيفًا: “لعب بطريقة مدهشة لم يتوقف عن الركض يبدو أنه منهك، وتحدثت عنه مع الطاقم الفني، فقد فاجأني بمستواه”.

ورد أوناحي على إشادة إنريكي، في تصريحات صحافية اليوم، وقال: “لم يتسن لي مشاهدة إنريكي في المؤتمر الصحفي، كنت أخضع لكشف المنشطات، لكن وصلني ما قاله وبالتأكيد سعيد بحديثه عني بهذا الشكل خاصة وأنه مدرب كبير”.

تحقيق إنجازات جديدة

وتابع أوناحي تصريحاته بشأن مشاركة المغرب، قائلًا: “نعلم أننا دخلنا التاريخ بعد الصعود إلى الدور ربع النهائي، لكن مازلنا نسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في كأس العالم 2022”.

وواصل نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم حديثه قائلًا: “كنا نعلم أننا قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم لأننا نثق في قدراتنا جيدًا”.

وتجاوز منتخب المغرب الأول لكرة القدم عقبة إسبانيا بركلات الترجيح، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بمونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه، ويواجه البرتغال بعدما فازت على سويسرا بنتيجة 6/1.