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مبديًا سعادته بحديث لويس إنريكي

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال

2022-12-07 الساعة 7:10
أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال
المواطن - الرياض

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أبدى نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عز الدين أوناحي سعادته بتصريحات مدرب إسبانيا، لويس إنريكي بشأن مستواه، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات في كأس العالم 2022.

أوناحي سعيد بإشادة إنريكي

وأشاد إنريكي بعد مباراة المغرب ضد إسبانيا باللاعب رقم 8 “عز الدين أوناحي”، مضيفًا: “لعب بطريقة مدهشة لم يتوقف عن الركض يبدو أنه منهك، وتحدثت عنه مع الطاقم الفني، فقد فاجأني بمستواه”.

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ورد أوناحي على إشادة إنريكي، في تصريحات صحافية اليوم، وقال: “لم يتسن لي مشاهدة إنريكي في المؤتمر الصحفي، كنت أخضع لكشف المنشطات، لكن وصلني ما قاله وبالتأكيد سعيد بحديثه عني بهذا الشكل خاصة وأنه مدرب كبير”.

عز الدين أوناحي
عز الدين – المصدر @SEFutbol

تحقيق إنجازات جديدة

وتابع أوناحي تصريحاته بشأن مشاركة المغرب، قائلًا: “نعلم أننا دخلنا التاريخ بعد الصعود إلى الدور ربع النهائي، لكن مازلنا نسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في كأس العالم 2022”.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم حديثه قائلًا: “كنا نعلم أننا قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم لأننا نثق في قدراتنا جيدًا”.

وتجاوز منتخب المغرب الأول لكرة القدم عقبة إسبانيا بركلات الترجيح، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بمونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه، ويواجه البرتغال بعدما فازت على سويسرا بنتيجة 6/1.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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