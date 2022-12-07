أيادٍ بيضاء لمركز الملك سلمان في اليمن

يشارك مئات المتطوعين السعوديين عبر مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة، في تخفيف معاناة المرضى والمحتاجين في اليمن، الذي يعاني من آثار حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.

تخفيف المعاناة

وقال صالح الذيباني، مدير مكتب الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن في تصريحات تلفزيونية: إن اليمن تمر بأزمة إنسانية ونحاول تخفيف جزء من معاناتهم.

ومن أبرز الشخصيات المؤثرة في برنامج المركز الإغاثي، هو نايف العسيري نائب مدير مكتب الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يمتلك بصمة واضحة في معظم المشاريع الإنسانية السعودية التي يتم تنفيذها في معظم المحافظات اليمنية.

معدات طبية

ووجهت سعاد ميسري، مديرة الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية، رسالة شكر إلى المتطوعين بالعمل الإنساني في مركز الملك سلمان، موضحة أن المركز يستمر في إمدادهم بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمات الصحية بالبلاد.

وينفذ مركز الملك سلمان أكثر من 757 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا تنوعت في شتى المجالات في كافة المحافظات اليمنية بدون استثناء، بالإضافة إلى مشروعات إنسانية أخرى على مستوى العالم.

السلال الغذائية

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الثلاثاء، 92 طنًا و127 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.166 فردًا.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 طنًا و100 كيلوجرام من السلال الغذائية في مديرية أحور بمحافظة أبين، استفاد منها 1.800 فرد، فيما نقل 127 طنًا و972 كيلوجرامًا أخرى من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.176 فردًا.

الأمن الغذائي

وشهدت محافظة تعز، توزيع 59 طنًا و385 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مديرية المظفر، استفاد منها 3.330 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

نور السعودية

وفي السياق ذاته، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، في نوفمبر الماضي، ضمن برنامج نور السعودية التطوعي، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، حيث سيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بفحص ومعاينة 4000 حالة، وإجراء 400 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف نظارات طبية للمستفيدين.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

مسام

وتمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر نوفمبر 2022م من انتزاع 1.307 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغمًا مضادًا للأفراد و113 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.170 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 64 لغمًا مضادًا للدبابات و228 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 15 لغمًا مضادًا للدبابات و38 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 4 ألغام مضادة للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية رغوان، فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع 13 لغمًا مضادًا للأفراد وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عسيلان.

انطلاقة المركز

انطلاقاً من دور المملكة الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعاراً منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، بادرت بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون مركزاً دولياً مخصصاً للأعمال الإغاثية والإنسانية، دشنت أعماله في مايو 2015 ، بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.