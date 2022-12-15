إبعاد فنانة مصرية شهيرة من الكويت بشكل نهائي

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أفادت تقارير إعلامية كويتية أن السلطات المختصة أبعدت الفنانة المصرية نادية كرم نهائيًّا من البلاد؛ بسبب مخالفتها قانون الإقامة.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن إقامة الفنانة انتهت صلاحيتها منذ أشهر عدة من دون أن تُقدم على تجديدها.
وأفادت أن الفنانة تم حجزها في دائرة الإبعاد منذ 10 أيام إلى أن صدر قرار إبعادها وأنها الآن أصبحت في مصر.
من المعروف أن نادية كرم من مواليد السعودية، وهي أخت الفنانة عبير أحمد.