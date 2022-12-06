إجراءات صارمة واستجابة أمنية فورية في مواجهة التحرش

تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا وصارمًا في ضبط كل ما يمس خصوصيات الأفراد والتعدي على كرامتهم أو المساس بالذوق العام أو الإخلال بالآداب العامة، وهو ما ظهر جليًّا في حالات الضبط الأخيرة ومناشدة النيابة العامة بضرورة الإبلاغ عن حالات التحرش.

حالات تم ضبطها

كان آخرها، تحديد الجهات الأمنية بمنطقة الرياض هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وسبق ذلك القبض على 3 مواطنين لتحرشهم بامرأة في أحد الأماكن العامة بالرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

النيابة تحث المواطنين

من جهتها، دعت النيابة العامة كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أن هذا الفعل جريمة تحرش.

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على حسابها بموقع “تويتر”: يقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وناشدت كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة، وفقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش.

سرعة الاستجابة:

كل ما سبق يؤكد سرعة استجابة الجهات الأمنية للبلاغات وتعاملها مع المقاطع المتداولة مؤخرًا، وهو ما يعكس مدى اهتمام الدولة لحفظ وصيانة أعراض المواطنين والمقيمين والزائرين، وأنها ستضرب بيدٍ من حديد ضد كل متعدٍّ.

وعلى مواقع التواصل توالت ردود الفعل الداعمة لجهود الدولة في مواجهة التحرش وضبط المخالفين.

وقال حساب سلمان بن حثلين تعقيبًا على بيان تحديد هوية أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي: هذا البيان يؤكد أن الدولة ماضية في تجريم “ظاهرة التحرّش” في جميع الفعاليات، وأن الجهات الأمنية مستمرة برصد كل مخالفة أخلاقية لا تمثّل ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، سواء في الأماكن العامة أو في الأماكن المخصصة للعمل.

وعلق حساب آخر باسم صالح جريبيع الزهراني: إذا كنت مقيمًا بهذا البلد أو زائرًا له فعليك احترام أنظمته وقوانينه، ومنها نظام مكافحة التحرش، ولائحة الذوق العام، وإلا ستتم محاسبتك.

فيما قال حساب باسم، ظافر بن شيبان اللهم لك الحمد والشكر على الأمن والأمان اتمنى عقوبات صارمه في حق هؤلاء المتحرشين.

أما أبو فيصل فقال: الجهات الأمنية عالجت مشكورة المشكلة ولله الحمد.

وعلق حساب آخر باسم reemalsa7ra2 قائلًا: الحمد لله الجهات المعنية يقضه، وفيه ضوابط شرعية واجتماعية يجب الكل يحترمها، التعميم خطأ في مثل هذه المواقف!! لكن الى يظهر ـن فيه ناس تستعد وتقصد تشوه كل شيء جميل عندنا، وترسل رساله لعالمها نحن أصحاب التغير، كل شعب له قيم يعتز بها وضرب بيد من حديد لمن تجاوز وشارك للإفساد.

وعقب حساب آخر باسم أحمد قائلًا: إن شاء الله نشوف تم القبض وأتمنى يكون فيه بكل مكان أو يكون أشخاص لهم صلاحية بسحب أي واحد يشوه سمعة الدولة وإن شاء الله نوصل 2030 والعينات ذي تمحى أو تقل بشكل كبير يا رب.

أما حسن فقال: قوة الأمن وضرب بيد عن متجاوزين هذا يقلل هذي الظاهرة شفنا الموسم الماضي وهذا الموسم وسوف تختفي بحول الله مع العقوبات الرادعة.

عقوبة التحرش

بدورها، أقرت المملكة مجموعة من القوانين التي تهدف إلى القضاء على التحرش، لاسيما وأنها ظاهرة دخيلة على المجتمع السعودي لأي فرد من أفراده طفلًا كان أو امرأة أو حتى رجلًا، لذلك كانت عقوبة التحرش بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي.

كذلك يعاقب من يحرض على الجريمة بعقوبة مماثلة لمرتكبها باعتباره محرضًا على الفحشاء والبذاءة وتعمد إيذاء الآخرين.

ويمكن أن يطلب في قضايا التحرش تعويضات مالية للضحايا عن الإيذاء النفسي الذي تعرضوا له، خاصة في قضايا التحرش في العمل.

ولا زالت الدولة ساعية في رصد وضبط كل ما تثبت إدانته بالقيام بممارسات تخل بالذوق العام والآداب العامة وانتهاك حرمة الآخرين.