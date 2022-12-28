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حفاظًا على سلامة الجميع

إجراءات وقائية استباقية استعدادًا لأمطار مكة

2022-12-28 الساعة 2:22
إجراءات وقائية استباقية استعدادًا لأمطار مكة
المواطن - واس

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كثفت أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسبًا لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

متابعة حالة الطقس

وتضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

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وتضمنت التعليمات عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، والتعاون في ذلك من خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، والبقاء في مكان آمن.

المحافظة على السلامة

وتأتي تنبيهات أمانة العاصمة المقدسة التي تم بثها عبر القنوات الرسمية للأمانة ووسائل التواصل الاجتماعي متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلديات مكة وضواحيها، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام “بلدي”.

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