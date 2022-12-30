إحالة مخالفة للذوق العام بأحد شوارع جدة للتحقيق

باشرت الجهات الأمنية في محافظة جدة بلاغًا عن مخالفة امرأة للائحة الذوق العام، تسير في أحد الشوارع، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها تعاني من حالة مرضية.

وجرى إيقافها واستكمال الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى جهة الاختصاص.