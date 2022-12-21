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بعد شهادة 5 شهود

إحالة منة شلبي للمحكمة الجنائية بتهمة تعاطى المخدرات

2022-12-21 الساعة 5:17
إحالة منة شلبي للمحكمة الجنائية بتهمة تعاطى المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضحت النيابة في بيان صادر عنها، أنها أقامت الدليل قِبَلها من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلًا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

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ضبط مخدرات

وكانت النيابة العامة، قد سبق وأصدرت قرارًا بإخلاء سبيل منة شلبي، بعد استجوابها في مطار القاهرة وهي عائدة من الولايات المتحدة وبحوزتها مواد مخدرة، حيث سددت مبلغ 50 ألف جنيه مصري.

فيما ذكرت جمارك مطار القاهرة أنها ضبطت بحوزتها كوكتيلاً متنوعاً من المخدرات، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة قادمة من نيويورك.

وأوضحت الجمارك أن مفتشيها ضبطوا نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريجوانا المخدرة، بحقائبها.

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