إحباط تهريب كميات من الحشيش والقات والأقراص المحظورة وضبط 413 متهمًا

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أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط محاولات تهريب أكثر من (11) طنًا من نبات القات المخدر و(955) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(359,863) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
إحباط محاولات تهريب أكثر من (11) طنًا من نبات القات المخدر و(955) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(359,863) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/eK28OA4Fau
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 21, 2022
وصرّح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت خلال الفترة من 1/ 10 / 2022م حتى 17 / 12 / 2022م محاولات تهريب (11) طناً و (247) كيلو جراماً من نبات القات المخدر و (955) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر و (359,863) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (413) متهماً، منهم (310) مواطنين، و(103) مخالفين لنظام أمن الحدود، وهم: (61) من الجنسية اليمنية، و(40) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.