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مخبأة في شاحنات قادمة للمملكة

إحباط تهريب 2,9 مليون حبة كبتاجون في إرساليات عبر منفذي الربع الخالي والحديثة

2022-12-30 الساعة 1:42
إحباط تهريب 2,9 مليون حبة كبتاجون في إرساليات عبر منفذي الربع الخالي والحديثة
المواطن - فريق التحرير

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​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي الربع الخالي والحديثة.

 

تفاصيل ضبط كبتاجون

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 2,920,000 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات (كابلات كهربائية) وردت عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات داخل تجاويف الكابلات.

وأضافت أنها تمكنت في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 24,400 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل “عمود الدوران” لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

 

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، حيث تم بفضل الله القبض عليه.

إحكام الرقابة الجمركية

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

مكافحة التهريب

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني Zatca.gov.sa [email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​

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