إحباط تهريب 300 كجم من القات المخدر بجازان

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.