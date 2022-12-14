إحباط تهريب 52.4 طن من القات و807 كيلوجرامات من الحشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية، أحبطت محاولات تهريب 52.4 طن من القات المخدر و807 كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر و475,166 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و145,597 قرصًا من مادة الإمفيتامين مخدر.

القبض على المهربين

وقبضت على مهربيها، وعددهم (421) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(382) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (342) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية العراقية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.