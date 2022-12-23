إحباط تهريب 6 أطنان من المهربات الجمركية و450 حبة قات بجازان

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب قرابة 6 أطنان من المهربات الجمركية، بعد محاولة تهريبها من قبل 3 أشخاص من الجنسية اليمنية.

وبين الأمن العام أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم المهربات لجهات الاختصاص.

القات المخدر

ومن جهة أخرى، أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان تهريب 460 حبة من نبات القات المخدر، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.