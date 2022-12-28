إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق

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أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولات تهريب (29.2) طن من نبات القات المخدر و(766) كيلوجرامًا من مادة من الحشيش المخدر.
إحباط محاولات تهريب (29.2) طن من نبات القات المخدر، وطن و(766) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/BRe77RBFn6قد يهمّك أيضاً
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 28, 2022
وأضافت الوزارة، أنه تم القبض على المشاركين في تهريبها وعددهم 361 متهماً منهم 338 مخالفاً لنظام أمن الحدود و23 مواطناً.
وتابعت وزارة الداخلية أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.