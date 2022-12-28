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القبض على المشاركين في تهريبها وعددهم 361 متهماً

إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق

2022-12-28 الساعة 2:03
إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولات تهريب (29.2) طن من نبات القات المخدر و(766) كيلوجرامًا من مادة من الحشيش المخدر.

تفاصيل إحباط عمليات التهريب

وأضافت الوزارة، أنه تم القبض على المشاركين في تهريبها وعددهم 361 متهماً منهم 338 مخالفاً لنظام أمن الحدود و23 مواطناً.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وتابعت وزارة الداخلية أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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