إحباط محاولة تهريب 21 كجم من الحشيش في نجران

أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقة نجران، اليوم الاثنين، تهريب (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ضبط المهرب

وألقت دوريات الحرس القبض على مهربها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، وهو مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.