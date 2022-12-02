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تم القبض على 6 من مستقبليها

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون

2022-12-02 الساعة 1:36
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون
المواطن - واس

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومنفذ الربع الخالي.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 1.213.378حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة داخل إرسالية (أبواب) وردت عبر المنفذ، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجاويف الأبواب.

وأضافت أنه في المحاولة الثانية، تمكنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط 1.215.353 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شحنة أسمنت، بعد إخفاء الحبوب داخل أكياس الإرسالية.

القبض على مستقبليها

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.

وشددت على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

طرق الإبلاغ

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني Zatca.gov.sa [email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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