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قبل مواجهة فرنسا اليوم

إحصائية تُبشر منتخب الأرجنتين بلقب المونديال

2022-12-18 الساعة 2:48
إحصائية تُبشر منتخب الأرجنتين بلقب المونديال
المواطن - مروة نبيل

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تتجه أنظار الجماهير إلى استاد لوسيل، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين ضد فرنسا

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد تأهل إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعدت فرنسا بعدما تجاوزت عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.

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منتخب فرنسا 1
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

ويطمح منتخبا الأرجنتين وفرنسا بحصد اللقب الثالث في كأس العالم، حيث توج التانغو مرتين في 1978 و1986، فيما نال الديوك البطولة نسختي 1998 و2018.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

تفوق المنتخبات اللاتينية ضد الأوروبيين

وتُعد مباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم هي المواجهة النهائية الـ11 في كأس العالم التي تجمع بين منتخب أوروبي وآخر من أمريكا الجنوبية، وشهدت تفوقًا لمنتخبات القارة اللاتينية، حيث فازوا 7 مرات وخسروا 3 لقاءات فقط، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

وحصد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لقب المونديال مرتين على حساب الأوروبيين، حيث فاز على هولندا في 1978، وألمانيا الغربية في نهائي 1986، ما يُحفزه لتجاوز عقبة فرنسا؛ وحصد لقبه الثالث.

كما يُمني النجم ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، في قيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، بعد خسارته لنهائي 2014، خاصة أنها ستكون آخر مشاركة له في المونديال.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

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