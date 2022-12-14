إحصائية تُبشر منتخب المغرب بتحقيق حلم المونديال

يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم مباراته ضد فرنسا اليوم، بحثًا عن الفوز وتحقيق تأهل تاريخي إلى نهائي مونديال قطر 2022.

صلابة دفاعية

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” بالصلابة الدفاعية لأسود الأطلس، وقالت: “لم يسجل أي لاعبٍ خصم في مرمى منتخب المغرب في كأس العالم 2022″.

وتابعت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كان الهدف الوحيد الذي استقبلته بالخطأ في مباراة كندا، وحافظ منتخب المغرب على نظافة شباكه في 4 مباريات”.

وكان آخر منتخبين نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك في 5 مباريات ضمن منافسات نسخة واحدة بكأس العالم؛ توجّا باللقب، وهما إيطاليا في نسخة 2006 وإسبانيا عام 2010.

مواجهة حاسمة لمنتخب المغرب

ويخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم مواجهة حاسمة ضد نظيره الفرنسي على استاد البيت، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

ونجح أسود الأطلس في الصعود إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد، فيما تمكن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم من التأهل بعدما فاز على إنجلترا بنتيجة 2/1.

وتُعد المغرب أول منتخب عربي أو إفريقي ينجح في التأهل إلى المربع الذهبي بالمونديال، ما يحفز اللاعبين اليوم لمواصلة التألق، فيما يطمح منتخب فرنسا للصعود إلى النهائي والمنافسة على اللقب للمرة الثانية على التوالي.