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قبل العرض على اللجان

إحكام تدعو أصحاب الطلبات المقدمة إلى سرعة استكمال الطلبات

2022-12-11 الساعة 5:20
إحكام تدعو أصحاب الطلبات المقدمة إلى سرعة استكمال الطلبات
المواطن - فريق التحرير

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دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أصحاب الطلبات المقدمة عبر منصة إحكام إلى سرعة استكمال المتطلبات المتعلقة بطلباتهم والمعادة من الأمانة (إحكام) إلى المستفيد أثناء مرحلة فحص ودراسة الطلب وقبل العرض على اللجان لاستكمال المطلوب، بما في ذلك استيفاء الإقرارات اللازمة.

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استكمال الطلب وفق ما تم تقديمه

وقالت منصة إحكام في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: في حال عدم استيفاء المطلوب ستقوم الأمانة العامة باستكمال دراسة الطلب وفق ما تم تقديمه، وإحالته إلى لجان النظر للبت فيه.

الاستفسارات

كما أتاحت الأمانة العامة العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب إحكام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر [email protected]، وكذلك البريد الإلكتروني ​​​​​​ [email protected]

 

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