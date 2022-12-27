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وضع حواجز أمنية لحماية المارة

إخلاء العمارة المائلة في حفائر مكة وإغلاق الشارع

2022-12-27 الساعة 6:19
إخلاء العمارة المائلة في حفائر مكة وإغلاق الشارع
المواطن - فريق التحرير

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أثار مقطع فيديو لميل عمارة فندقية تتكون من عدة طوابق، على مبنى آخر مجاور لها في الحفائر بمكة المكرمة، مخاوف الكثيرين حيث أظهر الفيديو العمارة المائلة والواقعة على شارع عام مخصص لعبور السيارات والمارة، كما توجد محلات تجارية مجاورة.

تحرك الجهات

وحسب قناة “العربية”، ظهرت العمارة بها ميلان واضح وهبوط في الجهة اليسرى، ما أدى إلى تحرك عدد من الجهات المعنية، وإخلاء السكان وإغلاق الشارع.

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من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامه زيتوني للصحيفة أن الأمانة قامت بالوقوف على المبنى، وذلك بالتعاون مع لجنة مكونة من عدة جهات مختصة هي الدفاع المدني، وزارة الحج، الجهات الأمنية، وزارة السياحة.

إخلاء السكان

وأشار زيتوني إلى أنه تم الاطلاع على المبنى والكشف عليه، وتم إخلاؤه من كافة السكان احترازيًا، ووضع حواجز أمنية حماية للمارة لحين الانتهاء من دراسة وضع المبنى، والاطلاع على التصاريح والتأكد من سلامته للسكن.

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