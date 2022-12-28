إخماد حريق في سكن للعاملين بالرياض دون إصابات

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باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، حريقًا شب في سكن للعاملين بأحد المشاريع في حي المشاعل، وتم إخلاء الموقع وإخماد الحريق، وتنفيذ الجوانب الوقائية.
وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه لم تسجل إصابات جراء الحريق.
ونشر الدفاع المدني صورًا أثناء قيام فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق .