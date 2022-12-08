تمكن الدفاع المدني بالقطيف، مساء أمس الأربعاء، من إخماد حريق نشب في محطة وقود بحي الأندلس.

دون إصابات

وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر”، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورة أثناء إخماد فرق الدفاع المدني للحريق.