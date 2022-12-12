إخماد حريق نشب في مركبة بحي النهضة بالرياض

تمكن الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الاثنين، من إخماد حريق نشب في مركبة بحي النهضة.

دون إصابات

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الدفاع المدني قام بإخماد الحريق، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.