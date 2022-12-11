إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: ابقوا في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، مساء اليوم الأحد، المواطنين للبقاء في منازلهم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة.
ونبهت إدارة الأزمات، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، المواطنين بضرورة الابتعاد عن مواقع تجمعات الأمطار؛ حفاظًا على سلامتهم.
من جانبه، رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى “تحذير”، وسط تأكيد للأرصاد بمراقبة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح يوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.