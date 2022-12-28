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تزامنًا مع بدء الحالة المطرية مساء غد الخميس

إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه

2022-12-28 الساعة 1:04
إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه
المواطن - فريق التحرير

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، اليوم الأربعاء، المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وأوضحت إدارة الأزمات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية تبدأ من مساء يوم غدٍ الخميس حتى يوم الثلاثاء حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية.

استعدادات مكثفة

من جهة أخرى، رفعت أمانة مكة المكرمة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول، حيث خصصت (10552) كادراً بشرياً بين موظفين ومشرفين ومراقبين ومهندسين وعامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع الحالة المطرية، مدعومين بـ (2556) من الآليات والمعدات والشيولات، لاحتواء الحالات المطرية التي كانت متوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، ويواصل مركز الاتصال الموحد بالأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم (940) تحسبا لأي طارئ .

 

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