إدارة الأزمات في مكة تدعو للقيادة بحذر خلال الأمطار

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، لتوخي الحذر أثناء القيادة خلال هطول الأمطار تفاديًا لانزلاق وانحراف المركبات.
ونصح المركز عبر حساب إمارة مكة على موقع “تويتر”، بتجنب السرعة واستخدام المكابح بشكل مفاجئ، فضلًا عن عدم تغيير المسارات والقيادة على جوانب الطريق.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من غد الأحد وحتى الجمعة المقبلة.
ومن ضمن هذه المناطق منطقة مكة المكرمة، التي ستهطل عليها أمطار متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول من يوم الأحد إلى الأربعاء، وذلك على (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية).
وحسب ما ذكره المركز، يصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.
يذكر أن متحدث الأرصاد حسين القحطاني، قال إن أجواء المملكة حتى الآن لم تدخل الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر.
وتوقع القحطاني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، استمرار الحالة المطرية حتى يوم الثلاثاء المقبل.