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إدارة الأسلحة والمتفجرات تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2022-12-25 الساعة 5:08
إدارة الأسلحة والمتفجرات تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - واس

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تشارك الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض، حيث تقدم لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023 م.

ترخيص الأسلحة

وتأتي مشاركة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية لتعريف المواطنين والمواطنات بطرق ترخيص الأسلحة وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك، والتعريف بالعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر في حال لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها، وإيضاح الخطوات النظامية للحصول على ترخيص السلاح، والتعريف بخدمات رخص الأسلحة في منصة أبشر أفراد، إضافة إلى الحث على تسليم أو ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وتجديد وضع أسلحتهم المنتهية رخصها.

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خدمات أبشر

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية، وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.

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