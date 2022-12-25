إدانة رئيس جزر المالديف السابق عبد الله يمين بتهم الفساد

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أدانت محكمة الجنايات في جزر المالديف، اليوم الأحد، الرئيس السابق للدولة، عبد الله يمين، بتهم فساد وغسيل أموال تتعلق بتلقي رشاوٍ من شركة خاصة.
وبحسب وكالة رويترز، قالت المحكمة إنها تتوقع إعلان الحكم قريبًا، لكن في المقابل، نفى يمين ارتكاب أي مخالفة.
وحُكم على الرئيس السابق، عبدالله يمين، الذي فقد السلطة في 2018، بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين دولار في 2019؛ لاختلاس مليون دولار من أموال الدولة، والتي قالت النيابة إنه حصل عليها من خلال إيجار حقوق تطوير المنتجع.
وبعد الحكم عليه، تم تحويل يمين إلى الإقامة الجبرية في عام 2020 لكن أطلق سراحه بعد أشهر.
وبحسب وكالة رويترز، فإنه منذ إطلاق سراحه عاد يمين إلى السياسة النشطة، وقاد حملة ضد النفوذ الهندي في جزر المالديف مما أثار مخاوف في نيودلهي.
ويُذكر أن يمين هو المرشح الرئاسي المعلن عن الحزب التقدمي في الدولة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
وتقع جزر المالديف بالقرب من ممرات الشحن الاستراتيجية في المحيط الهندي، وهي نقطة محورية للمنافسة بين الهند والصين على النفوذ في المنطقة.