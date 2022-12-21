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إدراج أسهم شركة قمة السعودية للتجارة في السوق الموازية غداً

2022-12-21 الساعة 11:10
إدراج أسهم شركة قمة السعودية للتجارة في السوق الموازية غداً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السوق السعودية “تداول”، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة قمة السعودية للتجارة في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس 28/05/1444هـ الموافق 22/12/2022م برمز تداول 9552 وبالرمز الدولي SA15LI2KL814 .

حدود التذبذب اليومية

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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الأوراق المالية

من جهتها أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة قمة السعودية للتجارة، اليوم الثلاثاء إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

 

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