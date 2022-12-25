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إدراج وبدء تداول أسهم السيف غاليري الثلاثاء

2022-12-25 الساعة 11:57
إدراج وبدء تداول أسهم السيف غاليري الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار “السيف غاليري” في السوق الرئيسة اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 / 12 / 2022.

حدود ثابتة للتذبذب

وأوضحت الشركة، أنه سيتم التداول، برمز تداول 4192 وبالرمز الدولي SA15M1PI1G19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 % مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 %.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 %، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

 

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