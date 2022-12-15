إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة كابلات الرياض الاثنين المقبل

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض في السوق الرئيسة اعتبارا من يوم الاثنين 19/12/2022 برمز تداول 4142 وبالرمز الدولي SA15LGLI0N19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المائة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.

وأضافت تداول السعودية، في بيان لها، أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس مرتفعًا 26.98 نقطة ليقفل عند مستوى 10248.12 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 347 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: المواساة، وكيان السعودية، وسلوشنز، والحفر العربية، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، والبلاد، وأسمنت تبوك، وسلامة، وتنمية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.87 % و 9.90 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، والراجحي، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ومرافق، ومعادن، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 99.36 نقطة ليقفل عند مستوى 18641.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 54.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 1796 صفقة.