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إزالة مزارع تُسقى بمياه صرف صحي بمكة المكرمة

2022-12-22 الساعة 8:00
إزالة مزارع تُسقى بمياه صرف صحي بمكة المكرمة
المواطن - واس

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أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوبي مكة المكرمة.

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8 مسطحات

وأزالت اللجنة 8 مسطحات مقامة على مساحات شاسعة في عدد من المزارع جنوبي مكة المكرمة، كونها تشكّل خطراً على الصحة العامة، وعدم صلاحيتها للاستخدام.

الإصحاح البيئي

جاء ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلّق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ إذ تُشدّد الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

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