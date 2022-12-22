Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري

إزالة 38 مظلة مخالفة في مكة المكرمة

2022-12-22 الساعة 8:31
إزالة 38 مظلة مخالفة في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، إزالة 38 مظلة مخالفة حتى الآن، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري.

قد يهمّك أيضاً
Img

باكستاني بحوزته 5 كجم من الشبو في قبضة الأمن

Img

أمن الطرق يدعو إلى القيادة بحذر بمنطقة مكة المكرمة

معالجة التشوه البصري

وقالت الأمانة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: ضمن جهودها لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، استكملت بلدية المسفلة الفرعية إزالة المظلات والهناجر المخالفة والمشوهة للمظهر العام في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.

وأشارت الأمانة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته 38 مظلة مخالفة.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أعلنت عن مشروع جدول مخالفات امتثال المباني، بهدف القضاء على التشوه البصري في الكثير من المباني.

ويعد مستهدف تحسين المشهد الحضري أحد أبرز مستهدفات القطاع البلدي في رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية