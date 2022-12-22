إزالة 38 مظلة مخالفة في مكة المكرمة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، إزالة 38 مظلة مخالفة حتى الآن، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري.
وقالت الأمانة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: ضمن جهودها لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، استكملت بلدية المسفلة الفرعية إزالة المظلات والهناجر المخالفة والمشوهة للمظهر العام في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.
وأشارت الأمانة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته 38 مظلة مخالفة.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أعلنت عن مشروع جدول مخالفات امتثال المباني، بهدف القضاء على التشوه البصري في الكثير من المباني.
ويعد مستهدف تحسين المشهد الحضري أحد أبرز مستهدفات القطاع البلدي في رؤية المملكة 2030.