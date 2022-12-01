إسبانيا تتقدم على اليابان بهدف في الشوط الأول

أنهى منتخب إسبانيا الشوط الأول من مباراة اليابان متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات عن المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

إسبانيا ضد اليابان

وتقدم المنتخب الإسباني بالهدف الوحيد في الشوط الأول عبر رأسية من اللاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الـ12 من عمر الشوط.

وحافظ المنتخب الإسباني على تفوقه ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف.

وكان المنتخب الإسباني فاز على كوستاريكا بنتيجة 7/ 0 في الجولة الأولى ثم تعادل مع المنتخب الألماني في الجولة الثانية بنتيجة هدف لكل فريق.

أما المنتخب الياباني ففاز على ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الأولى، وخسر من المنتخب الكوستاريكي في الجولة الثانية بهدف دون رد.