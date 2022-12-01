إسبانيا تتقدم على اليابان بهدف في الشوط الأول

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أنهى منتخب إسبانيا الشوط الأول من مباراة اليابان متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات عن المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
هدف إسبانيا "12" : اليابان 0-1 إسبانيا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @SEFutbol @rfef @fedefutbolcrc @JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/R2JqCoDKJfقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
وتقدم المنتخب الإسباني بالهدف الوحيد في الشوط الأول عبر رأسية من اللاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الـ12 من عمر الشوط.
وحافظ المنتخب الإسباني على تفوقه ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف.
وكان المنتخب الإسباني فاز على كوستاريكا بنتيجة 7/ 0 في الجولة الأولى ثم تعادل مع المنتخب الألماني في الجولة الثانية بنتيجة هدف لكل فريق.
أما المنتخب الياباني ففاز على ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الأولى، وخسر من المنتخب الكوستاريكي في الجولة الثانية بهدف دون رد.