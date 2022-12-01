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بعد حادث سفارة أوكرانيا

إسبانيا تحقق في رسالتين مفخختين

2022-12-01 الساعة 2:33
إسبانيا تحقق في رسالتين مفخختين
الواطن - الرياض

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كشفت السلطات الإسبانية، عن إجراء تحقيقات بشأن رسالتين مفخختين تم إرسالهم من حارج البلاد، بعد يوم من انفجار رسالة مفخخة في السفارة الأوكرانية، حيث أودى بحياة موظف، وفق وزارتي الداخلية والدفاع.

ونقلت سكاي نيوز عربية، عن مسؤولين حكوميين إن طردًا مفخخًا آخر رُصد، مساء الأربعاء في مصنع للأسلحة في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا.

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يشار إلى أن المصنع يصنع قاذفات القنابل التي أرسلتها إسبانيا إلى أوكرانيا.

نفس العنوان البريدي

من جانب آخر، نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول حكومي قوله إن كلاً من الرسالة الملغومة في سرقسطة والرسالة الموجودة بالسفارة تحتوي على نفس عنوان البريد الإلكتروني الذي كتبه المرسل. لم تقدم تفاصيل أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إن طرد القاعدة الجوية احتوى على آلية مشبوهة. تم نشر قوات أمنية إضافية في قاعدة توريخون دي أردوز، شرق مدريد.

عبر الأقمار الصناعية

وأضافت أن الطرد أرسل إلى مركز الأقمار الصناعية بالقاعدة.

وقع انفجار السفارة يوم الأربعاء عندما فتح موظف رسالة وجهها للسفير. الموظف لم يصب بجروح خطيرة.

من جانبه، أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بسرعة بتعزيز أمن جميع السفارات الأوكرانية. كما طلب من نظيره الإسباني اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الهجوم.

تحقق المحكمة الوطنية الإسبانية في الانفجار باعتباره عملاً إرهابيًا وتم وضع إجراءات أمنية إضافية في السفارة.

 

 

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