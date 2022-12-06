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إسبانيا تُحقق رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 56 عامًا

2022-12-06 الساعة 7:50
إسبانيا تُحقق رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 56 عامًا
المواطن - الرياض

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حقق منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم رقمًا سلبيًا في مسيرته بنهائيات كأس العالم، بعد مستواه ضد المغرب في الشوط الأول.

رقم سلبي لمنتخب إسباني

وتلعب المغرب وإسبانيا على استاد المدينة التعليمية، في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، وتُشير النتيجة إلى التعادل بدون أهداف حتى الدقيقة 76، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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المغرب وإسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم سدد كرة واحدة حلال أحداث الشوط الأول، وهو أقل رقم للماتادور في شوط بمباراة ضمن كأس العالم منذ عام 1966.

ومن المقرر أن يتم لعب شوطين إضافيين في حالة نهاية الشوط الثاني من المباراة بالتعادل، قبل أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

المغرب وإسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

مشوار المنتخبين

وصعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لدور الـ16 من كأس العالم في صدارته مجموعته؛ بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات، حيث فاز مرتين وتعادل مرة، فيما تأهل الماتادور كوصيف من الفوز مرة والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.

المغرب ضد إسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

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