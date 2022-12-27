إصابات في حادث مروري لحافلة ركاب على طريق مكة السريع

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أعلن أمن الطرق، وقوع حادث مروري لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع، اليوم الثلاثاء.
وقال أمن الطرق في تغريدة على موقع تويتر: باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع.
أشارت قوات الأمن إلى أن الحادث نتج عنه إصابات متوسطة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع، وجاري استكمال الإجراءات النظامية.