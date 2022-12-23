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بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إصابة أكرم توفيق تحرمه من المشاركة بمونديال الأندية

2022-12-23 الساعة 6:29
إصابة أكرم توفيق تحرمه من المشاركة بمونديال الأندية
المواطن - محمد سمعه

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تأكد نهاية موسم المدافع المصري أكرم توفيق مع نادي الأهلي المصري، وذلك بعد إصابته مجددًا بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في تدريبات المارد الأحمر اليوم الجمعة.

وبحسب التقارير فإن توفيق صاحب الـ25 عامًا خضع لأشعة رنين مغناطيسي بعد ظهر اليوم في أحد المستشفيات، عقب سقوطه في التدريبات بسبب كرة مشتركة .

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وكان الإعلامي المصري أحمد شوبير علق على إصابة توفيق قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: : ” كل التمنيات لأكرم توفيق بالشفاء العاجل، إصابة سخيفة في توقيت صعب، إن شاء الله تعدي على خير، ألف سلامة يا بطل”.

إصابة أكرم توفيق

وبعد التأكد من إصابة توفيق بقطع في الرباط الصليبي فسوف يغيب لمدة 6 أشهر، مما يعني نهاية موسمه وغيابه عن الأهلي المصري في مباريات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في المغرب.

الأهلي ضد أسوان

وكان توفيق أُصيب بقطع في الرباط الصليبي، في يناير الماضي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث غاب لمدة 8 أشهر وعاد للمشاركة في المباريات بداية من شهر سبتمبر الماضي.

وسيشارك الأهلي المصري في مونديال الأندية في المغرب كونه وصيفًا لدوري أبطال إفريقيا موسم 2021/2022، حيث سيشارك الوداد المغربي بطل دوري الأبطال الإفريقي كونه صاحب الأرض والضيافة.

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