إصابة جديدة بجدري القرود في مصر

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سجلت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، حالة إصابة بفيروس جدري القرود (Mbox) لشخص يبلغ من العمر 39 عاماً.
وبحسب بيان الوزارة فقد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه، مشيرة إلى نقل المريض لتلقي العلاج بأحد المستشفيات التابعة لها.
ولفتت إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.
جاء اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية، بحسب البيان.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في نهاية نوفمبر، أنها قررت استخدام اسم إم بوكس للإشارة إلى فيروس عُرف سابقاً باسم جدري القرود.
ومن المقرر أن يتم استخدام الاسمين في آن واحد لمدة عام آخر قبل استخدام إم بوكس فقط حصرياً.