إصابة شخص في حريق عمارة تجارية بالدمام

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أخمدت قوات الدفاع المدني بالدمام، حريقًا اندلع في عمارة تجارية بالدمام؛ حيث تعرض أحد الأشخاص للإصابة نتيجة الحريق.
وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر موقع تويتر: أخمد مدني الدمام حريقًا في عمارة تجارية بحي الضباب.
ولفت المدني إلى إصابة شخص نتيجة الحريق، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
في وقت سابق، نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ امرأة وطفل جراء حريق منزل بحي البادية بالدمام.
وقال المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنقذ مدني الدمام امرأة وطفلًا نتيجة حريق في منزل بحي البادية، وهما بصحة جيدة- ولله الحمد.