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في نصف نهائي كأس العالم 2022

إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب

2022-12-12 الساعة 11:14
إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب
المواطن - محمد سمعه

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تلقى المنتخب الفرنسي، إصابة صادمة وذلك قبل مواجهة المغرب بعد غدٍ في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

فرنسا ضد المغرب

وقالت صحيفة L’equipe الفرنسية: إن المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو يُعاني من التهاب في الحلق، ولم يتدرب في صفوف المنتخب الفرنسي اليوم، كما أن مشاركته في مباراة أسود الأطلس أصبحت محل شك.

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وشارك أوباميكانو نجم المنتخب الفرنسي في 4 مباريات من أصل 5 في منافسات مونديال قطر.

أوباميكانو

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط، كذلك تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته السادسة برصيد سبع نقاط.

وكانت مباريات دور الثمانية في المونديال بدأت من الجمعة الماضية، حيث فازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح، وتأهلت الأرجنتين على حساب هولندا بركلات الترجيح.

وفي مباريات أول أمس السبت، تأهل منتخب أسود الأطلس على حساب البرتغال وفرنسا على حساب المنتخب الإنجليزي.

أوباميكانو

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